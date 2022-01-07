Fenerbahçe’de ‘yarınlar’ emin ellerde!

Fenerbahçe'nin yeni hocası, yerli rotasyonunda sıkıntı çekmeyecek. Kanarya, önümüzdeki 2 sezonda değişecek yeni yabancı kuralına hazır. Yerli oyuncu havuzundaki genç isimlerin çokluğu, yönetimin de elini güçlendiriyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'deki yerli oyuncu havuzu, rakiplerini kıskandıracak cinsten.

Yabancı oyuncu kuralının önümüzdeki iki sezon değişeceği göz önünde bulunduğunda Kanarya, en genç ve güçlü yerli oyuncu kadrosuna sahip takım olarak dikkat çekiyor. Yönetim mevcut yerli oyuncu havuzunu daha da güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler ve Fatih Yiğit Şanlıtürk ile kontrat da yenilenerek yola devam edilecek.

GÜNDEMDE OLAN GENÇLER

Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar, Sassuolo'dan Mert Müldür ve Kaan Ayhan, Bursaspor'dan Batuhan Kör, bonservisi Lyon'da olan Cenk Özkaçar, sarı-lacivertli takımın gündeminde olan isimler.



YAŞLILARA VEDA

Fenerbahçe’nin yaş ortalaması 25.4. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Jose Sosa (36) ve sözleşmesi devam etmesine rağmen Luiz Gustavo (34) ile yolların ayrılması planlanıyor. Böylece yaş ortalaması daha da düşecek.

İKİ İSME TEKLİF

Sarı-lacivertli formayı fazla giyme şansı bulamayan oyunculara talip çıktı. Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya'yı kiralamak için harekete geçti. Serdar Dursun'a ise İtalya'dan Venezia, Almanya'dan Schalke ve İspanya'dan Mallorca talip.

YABANCI KURALI NASIL OLACAK?

Takımlar, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcuyu kadrosuna katabilecek. 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 yabancı futbolcu aynı anda sahaya sürülebilecek.

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