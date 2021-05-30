Fenerbahçe’den Fatih Karagümrük’ün iki yıldızına kanca

Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasına başladı. Transfer edilecek ve satılacak futbolcular belirlenirken, Fatih Karagümrük’te forma giyen iki yıldız listeye eklendi.

Sarı-lacivertli yönetim, Biglia ve Borini için Fatih Karagümrük ile temasa geçti. Fenerbahçe Fatih Karagümrük’ten sol kanat Fabio Borini ile anlaştı.

Fenerbahçe, bu transfer için Fatih Karagümrük'e futbolcu takası artı 1 milyon Euro civarında bonservis verecek. Transferin hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Yönetim, Luiz Gustavo'yla yolları ayırma görüşmelerini yaparken Karagümrük'ün 35 yaşındaki orta sahası Lucas Biglia, “Fenerbahçe'de oynarım” mesajını gönderdi. Emre Belözoğlu'nun Biglia'nın tecrübesinden yararlanabileceklerini iletmesinden sonra anlaşma sağlandı.

ELNENY DE LİSTEDE

Öte yandan Gustavo’nun ayrılması durumunda yerine direkt 11'de oynayacak futbolcu için geniş bir aramada olan Fenerbahçe, eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny'yi de listeye aldı. Arsenal'da başarılı bir sezonu geride bırakan 28 yaşındaki oyuncunun transferini gerçekleştirmek isteyen sarı-lacivertliler, uygun bir bonservis bedeliyle çözüme gitmeyi planlıyor. Emre Belözoğlu, Elneny'yi Süper Lig'i iyi tanıması ve yüksek isabet pas oranı istatistiği nedeniyle istiyor. Okay Yokuşlu da Belözoğlu'nun istediği bir diğer isim.