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Fenerbahçe’den transfer açıklaması! Birden fazla isim olacak…

Fenerbahçe transfer çalışmaları için resmi sitesinden açıklama yayınladı. Sarı lacivertli ekip transfer süresinin bitimine kadar 1 ya da 2 ismin kadroya katılacağını duyururken, ayrılması gündemde olan futbolcularla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Yayınlanma: 12:49 - 03 Eylül 2021 Güncellenme:
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Fenerbahçe’den transfer açıklaması! Birden fazla isim olacak…

Fenerbahçe; Rossi, Kim, Meyer ve Berisha’nın UEFA listesine eklendiğini, Serdar Dursun’un ise sakatlığı sebebiyle listede yer almadığını açıkladı. Sarı-lacivertliler ayrıca Sinan Gümüş’ün kadro dışı bırakıldığını, Caner Erkin ve Caulker’in transferi için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Fenerbahçe, yeni transferler Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha’nın UEFA A listesine eklendiğini, Serdar Dursun’un ise sakatlığı sebebiyle listede yer almadığını duyurdu. Sinan Gümüş’ün kadro dışı bırakıldığını dile getiren sarı-lacivertliler, Caner Erkin ve Caulker’in transferi için görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.
Fenerbahçe’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Kulübümüz, futbolda belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin sonu olan 8 Eylül 2021 tarihine dek Teknik Direktörümüzün istekleri doğrultusunda en az bir ve yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarını sürdürmektedir” ifadeleri kullanıldı.

* Caner Erkin ve Steven Caulker ile ilgili transfer görüşmeleri devam etmektedir.

* Sinan Gümüş süresiz kadro dışı bırakılmıştır.

Futbolcumuz Serdar Dursun yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA listesine eklenmemiştir.

* Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile yapılan görüş alışverişleri doğrultusunda takımımıza transfer edilerek UEFA A listesinde eklenen isimler; Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha olmuştur.

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