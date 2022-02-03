Fenerbahçe’nin Konferans Ligi kadrosu! Üç isim yok…

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe'nin açıkladığı kadroda üç ismin yer almadığı görüldü.

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Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, UEFA Konferans Ligi’nde forma giyecek 23 kişilik liste yayınlandı.

Fenerbahçe’nin yayınladığı listede, şu isimler yer aldı: “Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Enner Valencia, Mergim Berisha.”

3 İSİM YOK

Fenerbahçe’de Miguel Crespo, Diego Rossi ve Burak Kapacak ise, listeye yazılmadı. Özellikle form olarak takımın en iyilerinden olan Crespo’nun listede yer almaması, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ancak sarı lacivertliler, Portekizli futbolcuyu sezon başında bonservisiyle transfer ettiği için, FFP kriterleri gereği Crespo’yu listeye dahil edemedi. Sarı lacivertlilerin, bir futbolcuyu bonservisiyle birlikte başka bir kulübe transfer etmesi gerekiyordu. Ozan Tufan ve Serdar Dursun’un girdiği listeden, Diego Rossi ve Max Meyer çıkartıldı.