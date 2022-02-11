Fenerbahçe’ye müjde! Altay Bayındır geri döndü
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynayacağı Giresunspor maçı kadrosuna sakatlığını atlatan kaleci Altay Bayındır da dahil edildi.
Spor Toto Süper Lig’de yarın saat 16.00’da Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin 30 Ekim’de Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Altay, 3,5 aylık aradan sonra geri döndü.
Kadroda ayrıca Luiz Gustavo, Crespo, Mesut Özil, Novak, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan yer almadı.