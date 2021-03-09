Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

FIFA’dan Galatasaray’da Luyindama piyangosu! Sakatlandığı için…

Galatasaray Kulübü, savunma oyuncusu Christian Luyindama'nın 18 Kasım 2019'da milli takım maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle FIFA'nın kendilerine ödeyeceği parayı açıkladı.

Güncellenme: 11:15, 09/03/2021
Spor HaberleriFutbol
FIFA’dan Galatasaray’da Luyindama piyangosu! Sakatlandığı için…

Galatasaray, 18 Kasım 2019’da oynanan milli maçta sakatlanan Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama için FIFA’dan 736 bin 193 Euro alacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde 18 Kasım 2019 tarihinde oynanan Gambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama’nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen, kulübümüzün FIFA’ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Buna göre FIFA’nın sigorta şirketi QuestGates, Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruya istinaden kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeneceğini bildirmiştir.”

FIFA’nın sakat futbolcular için yaptığı ödeme

FIFA, Mayıs 2012 tarihinden beri, milli takımda sakatlanan oyunculara kulüplerin yapacağı ödemeleri üstleniyor. Futbolcunun kulübü ile anlaşmasındaki bir yıllık geliri 365’e bölünüyor ve günlük ücreti hesaplanıyor. Futbolcu sakat kaldığı sürede bu ücret kulübe ödeniyor.

İlginizi ÇekebilirFenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! 'Marcao milletvekili mi oldu?'Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! 'Marcao milletvekili mi oldu?'
Yayınlanma Tarihi:11:10,