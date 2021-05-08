Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk yarısına penaltılar damga vurdu

Süper Lig’in 40. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk yarısında iki penaltı kararı çıktı. Hakem Cüneyt Çakır, Türk Telekom Stadı’ndaki derbide 4 dakika içerisinde iki kez penaltı düdüğünü çaldı.

41. dakikada Donk’un Atiba’ya yaptığı faulü VAR ekranına giderek izleyen Çakır, ardından beyaz noktayı gösterip sarı-kırmızılı futbolcuya sarı kart verdi. 42. dakikada Ghezzal, Muslera ile topu ayrı köşelere göndererek skoru 1-1’e getirdi.

Dakikalar 45’i gösterdiğinde Cüneyt Çakır bu kez Galatasaray lehine beyaz noktayı gösterdi. Atiba’nın Falcao’yu tutup yere düşürdüğü gerekçesiyle penaltı kararı çıkarken, Beşiktaş kaptanı sarı kart gördü. 45+1’de Radamel Falcao topun başına geçip Ersin Destanoğlu’nu ters köşeye yatırarak Galatasaray’ı yeniden 2-1 öne geçirdi.

Öte yandan Atiba gördüğü sarı kartla ligin 41. haftasındaki Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.