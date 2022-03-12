Galatasaray, Edirne’nin ötesinde bambaşka!

Herkes “Barcelona kaç fark atar” hesabı yaparken Galatasaray, İspanya'da çok iyi mücadele edip 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Cimbom bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamasından itibaren yenilmeyen ve dış sahada gol yemeyen tek takım.

Mesut YILDIRIM

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Süper Lig'de küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan, Türkiye Kupası'na ise henüz ilk maçında havlu atan Galatasaray'ın geleneksel ‘Avrupa kültürü' devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, herkesin “Kaç fark yer” hesabını yaptığı Barcelona deplasmanından alnının akıyla çıktı; rakibiyle golsüz berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi hem ülke puanına katkı yaptı hem de camiayı umutlandırdı.

Cimbom'un son maçtan kazanımları ve genel istatistikleri dikkat çekici…

BU sezon Avrupa kupalarında 13 maç yaptı, sadece Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki 2 PSV Eindhoven maçını kaybetti. 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde grup aşamasından bu yana dış sahada gol yemeyen ve hiçbir maçta skor dezavantajı yaşamayan tek takım.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yenilmeyen tek takım.

Avrupa kupalarında oynadığı son 7 maçı kaybetmedi, UEFA Kupası'nı kazandığı 2000'deki 13 maçlık serinin ardından en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

Barcelona’nın 17 maç sonra gol atamamasını sağladı. Katalan devi, en son 8 Aralık 2021'de Bayern Münih'e 3-0 yenilmişti. Barça 2022'de ilk kez bir maçı gol atamadan bitirdi.

Barcelona ile 9. kez karşılaştı 3. kez berabere kaldı. Bundan önce 5 Kasım 2001'te yine Camp Nou'da oynanan maç 2-2 bitmişti.