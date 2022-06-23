Galatasaray, Okan Buruk’u resmen açıkladı! Sözleşme detayı…

Galatasaray Kulübü, teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'un getirildiğini resmen açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, 48 yaşındaki çalıştırıcının sözleşme detaylarını duyurdu.

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Galatasaray’da Domenec Torrent ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk getirildi.

Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki teknik adam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Futbolculuk döneminde Galatasaray’ın efsane kadrosunda yer alan Okan Buruk, ilk sezon 17 milyon lira kazanacak. Opsiyonun kullanılması halinde ise, ikinci sezonunda 20 milyon lira alacak.

İşte Galatasaray’ın Okan Buruk hakkında KAP’a yaptığı açıklama:

“Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır.”

OKAN BURUK’UN KUPALARLA DOLU KARİYERİ

Galatasaray Futbol Akademisi'nin Türkiye'ye kazandırdığı önemli futbol figürlerinden olan Okan Buruk, futbol hayatına Galatasaray altyapısında başladı. 1992 yılında A takıma yükselen Buruk, UEFA şampiyonluğuna giden 2000 yılına kadar Galatasaray formasını terletti.

Sarı-kırmızılı formayı 306 kez giyen Okan Buruk, 43 gol ve 55 asistlik performans ortaya koydu. Galatasaray'da 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 7 lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası ile birlikte toplam 15 kupa sevinci yaşadı. Galatasaray'da yaşadığı UEFA Kupası şampiyonluğunun ardından Inter'e transfer olarak İtalya macerası yaşayan Buruk, sonrasında Beşiktaş, Galatasaray ve İBB takımlarının formasını giydi.

Okan Buruk ilk kez 1992 yılında Türkiye A Milli Takımı'na dahil oldu. 2000 yılında Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final oynayan, 2002 Dünya Kupası’nda üçüncü olan Türk Milli Takımı kadrosunda yer alan Buruk, 55’i (A) olmak üzere, toplam 96 kez milli formayı sırtına geçirdi.

OKAN BURUK’UN ANTRENÖRLÜK MACERASI

Antrenörlük kariyerine 2011 yılında Türkiye A Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük göreviyle başlayan Okan Buruk, sırasıyla Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de teknik direktörlük yaptı. 2019-2020 sezonunda Başakşehir takımı ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 48 yaşındaki teknik adam, Akhisar Belediyespor'da 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.