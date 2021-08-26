CANLI | Galatasaray Randers maçı | UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray Randers maçının canlı anlatımı Sözcü'de! İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için Randers'ı 90 dakika olmazsa, 120 dakika o da olmazsa penaltı atışlarında mağlup etmek zorunda...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Galatasaray, Randers ile karşı karşıya geliyor. TT Stadı’nın bakımda olması nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Temsilcimizin gruplara kalması için rakibini mutlak yenmesi gerekiyor. Deplasman golü kuralı kaldırıldığı için her türlü beraberlik mücadeleyi uzatmalara götürecek.