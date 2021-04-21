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Galatasaray Trabzonspor maçına damga vuran Edgar Le golü

Trabzonspor'u Galatasaray karşısında öne geçiren Edgar Le'nin golü sosyal medyada gündem oldu. Savunmadan sürpriz bir çıkış yaparak muhteşem bir gol atan bordo mavili oyuncu Galatasaray'a çok değerli bir puan kaybettirdi.

Güncellenme: 21:03, 21/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray Trabzonspor maçına damga vuran Edgar Le golü

Süper Lig’in 36’ıncı haftasında Galatasaray ile Trabzonspor Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışında Galatasaray açısından çok büyük öneme sahip olan mücadelede ilk yarı Trabzonspor’un 2 net gol pozisyonuyla 0-0 geçildi.

İkinci yarıda da hücum oyununu sürdüren Trabzonspor aradığı golü 76’ıncı dakikada sürpriz bir isimle buldu. Marlon’un Galatasaray ceza sahasına doğru yaptığı sert ortayı uzaklaştırmak isteyen Luyindama topu savunmadan ileriye çıkan Edgar Le’nin önüne indirdi.

SAVUNMADAN GELDİ, ÇOK SERT BİR ŞUT ÇIKARDI

Ceza sahası yayında üzerine doğru gelen topu kontrol eden Edgar Le oldukça sert ve düzgün bir vuruş yaparak Muslera’yı mağlup etti. Topu ayağına oldukça iyi oturtan 26 yaşındaki Edgar Le, Muslera’nın uzanamayacağı köşeye çok sert bir şut çıkardı ve golü attı.

Savunmadan hücuma çıkarak bu sezon 2’inci golünü bulan Edgar Le öne geçtikleri dakikada müthiş bir sevinç yaşadı. Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Muslera’nın ağlarına giden bu topla Süper Lig takımlarından en fazla gol yediği takım Trabzonspor oldu. (20 maçta 24 gol)

Edgar Le’nin muhteşem golü sosyal medyada da maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu. İşte bordo mavili savunmacının golünden twitter yansımaları…

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