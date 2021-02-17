Galatasaray’da Fatih Terim’in hesabı tuttu!

Ligde üst üste 6 maçını kazanarak şampiyonluğun en önemli favorisi haline gelen Galatasaray'da ‘transfer' mutluluğu yaşanıyor.

Teknik Direktör Fatih Terim, sezonun ilk devresinde eksik bölgelere dikkat çekip yönetime transfer yapılmasının şart olduğunu iletmişti. Bu sürecin

ardından devre arası transfer döneminde Henry Onyekuru geri döndü.

Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes kadroya katıldı.

7 gollük katkı

Terim, scout ekibiyle birlikte kadroya kattığı bu isimlerden kısa sürede büyük katkı aldı. Mostafa 4, Onyekuru 2 ve Gedson da Alanyaspor'la

oynanan kupa maçında 1 kez fileleri havalandırdı.

Tecrübeli oyuncu, oyun sistemine anında uyum sağlayan bu futbolcuların transfer edilmesinden memnun. Sarı-kırmızılılar, gelecek haftalarda özellikle Onyekuru ile Mostafa'yla skor üretmekte sorun yaşamayacaklarına inanıyor.