Galatasaray’ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul’a geldi…

Galatasaray'ın Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar özel uçakla İstanbul'a geldi. Şilili oyuncu sağlık kontrollerinin ardından sarı kırmızılı takıma imza atacak.

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Galatasaray, Fiorentina’dan Erick Pulgar’ı kiralık olarak renklerine bağladı. Sarı kırmızılılar bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Galatasaray’ın Fiorentina’dan kiraladığı futbolcunun uçağı saat 12.45’te iniş yaptı. 28 yaşındaki Şilili orta saha sağlık kontrolünün ardından sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray’a imza atacak.

UEFA’ya yeni listenin bildirilmesi için bugün gece 02.00’ye kadar zamanı olan sarı-kırmızılı ekip TFF’den özel izinle Pulgar’ı UEFA listesine ekledi. Başarılı oyuncu, özel uçakla İstanbul’a getirildi.

LİSANSININ YETİŞMESİNİ RİSKE ATIYORDU

Galataray-TFF-Erick Pulgar üçgenindeki zorlu süreç mutlu sonla bitti. UEFA’ya verilecek Avrupa Ligi takım listesinin bu gece 02.00’de bitecek olması nedeniyle saatlerle yarışan sarı-kırmızılı kulüp, federasyona dün başvurdu. Pulgar’ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Şili Milli Takımı ile dün gece Bolivya deplasmanında yer alması, lisansının yetişmesini riske atıyordu.

Kulüp, TFF’den, Şilili'nin mevcut sağlık raporlarını iletip detaylı kontrolün ertesi gün yapılmasına izin verilmesini talep etti. Federasyon da bunu kabul etti. Rutin dışına çıkılan bu uygulama ile Galatasaray ile TFF arasındaki buzlar da biraz olsun eridi.