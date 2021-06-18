Gemiyi kaptan Forsberg kurtardı | İsveç Slovakya EURO 2020 E Grubu

EURO 2020 E Grubu’nda İsveç ile Slovakya karşı karşıya geldi. Rusya’nın Saint-Petersburg Stadı’nda oynanan mücadeleyi İsveç 1-0 kazanmayı başardı.

İkinci yarıda iki takımın da tehlikeli pozisyonlar bulduğu maçta kaleciler Olsen ve Dubravka önemli kurtarışlar yaptı.

Dakikalar 76’yu gösterdiğinde İsveç penaltı kazandı. Ceza sahası içine atılan hava topuna hareketlenen Robin Quaison kaleci Martin Dubravka’nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.

Slovak kaleci Dubravka sarı kart görürken, topun başına geçen Forsberg penaltıyı gole çevirmeyi başardı: 1-0.

Geride kalan dakikalarda iki takım skoru değiştirmek için pozisyonlar üretmeye devam etti ancak skor değişmedi. Trabzonspor’un yeni transferi Marek Hamsik ise 77. dakika sahada kaldı.

İlk maçta İspanya ile 0-0 berabere kalan İskandinav ülkesi 4 puana yükselerek gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Polonya’yı mağlup eden Slovakya ise 3 puanda kaldı.

Gruptaki son maçlar 23 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da oynanacak. İsveç ile Polonya, Slovakya ile İspanya karşı karşıya gelecek.