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Giresunspor-Keçiörengücü maçında futbolcular iftar yaptı

Ramazan ayının başlamasıyla ülkemizde iftar saatine gelen ilk maç olan Giresunspor-Keçiörengücü maçında konuk takım futbolcuları, karşılaşmanın sakatlık nedeniyle duraklamasıyla oruçlarını açtı.

Güncellenme: 19:50, 13/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Giresunspor-Keçiörengücü maçında futbolcular iftar yaptı

TFf 1. Lig’in 30. haftasında oynanan Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçında yaşanan sakatlık ile ezan saati denk gelince, oyuncular maç sırasında oruçlarını açtı.

Ramazan’ın ilk gününde oynanan karşılaşmada konuk takım futbolcuları, Giresun’da iftar olmasıyla birlikte sakatlık pozisyonunu oruçlarını açmak için değerlendirdi.

Keçiörengücü’nde bir teknik ekip görevlisinin 4 futbolcuya hurma, su ve muz verdiği görüldü.

Ankara bein Giresun Ramazan TFF Türkiye tweet Twitter
Yayınlanma Tarihi:19:49,