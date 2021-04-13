Giresunspor-Keçiörengücü maçında futbolcular iftar yaptı

TFf 1. Lig’in 30. haftasında oynanan Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçında yaşanan sakatlık ile ezan saati denk gelince, oyuncular maç sırasında oruçlarını açtı.
Ramazan’ın ilk gününde oynanan karşılaşmada konuk takım futbolcuları, Giresun’da iftar olmasıyla birlikte sakatlık pozisyonunu oruçlarını açmak için değerlendirdi.
Keçiörengücü’nde bir teknik ekip görevlisinin 4 futbolcuya hurma, su ve muz verdiği görüldü.
GZT Giresunspor – Ankara Keçiörengücü maçında yaşanan sakatlık ile ezan saati denk gelince, oyuncular maç sırasında oruçlarını açtı. #beINSPORTS pic.twitter.com/Fec6Q5ERKP
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 13, 2021