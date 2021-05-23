Gözde Uçar’ın isyanı: Futbolda adımız yok

Türkiye’de son dönemde kadın futboluna artan ilgi dikkat çekici. Bu aynı zamanda cinsiyet eşitsizliğine, ülkemizdeki kadına karşı şiddet ve cinayetlere de en güzel tepki. Her yerde eşitlik kavramının belki de en iyi bayraktarı 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı'nın genç oyuncusu Gözde Uçar. 20 yaşında sahaların tozunu attıran genç Gözde, SÖZCÜ Hafta- Sonu'na futbolun kadın dünyasını ayrıntılarıyla anlattı.

“Futbol küçük yaşlardan bu yana yakından takip ettiğim, oynarken de her zaman zevk aldığım bir spor oldu. Ben de çoğu kadın gibi küçük yaşlarda sokakta arkadaşlarımla futbol oynamaya başladım. Hedeflerim öncelikle şu anki takımımda şampiyonluklar ve başarılar elde etmek. Tabii ki benim de herkes gibi Avrupa da oynama isteğim var.”

“FGERİ PLANA ATILIYORUZ”

“Kadından futbolcu olur! Bunun bir kez daha olduğunu gösterdik. Futbol yalnızca erkeklerin değil kadınların da oynayabileceği bir spor branşı. Aslında kadınlar futbolda ne yazık ki birçok sıkıntıya maruz kalıyor. Hiçbir şekilde erkekler kadar önemsenmiyorlar, maddi ve manevi birçok şeyde her zaman geri plana atılıyorlar. Kısacası kadın futbolcular Türkiye de erkek futbolunun yanında deyim yerindeyse üvey evlat muamelesi görüyor.

Ben orta saha oynuyorum. Süper Lig'i değerlendirirsek gerek yabancı gerek de Türk değerli birçok orta saha oyuncusu var. Sadece büyük takımlarda değil Anadolu takımlarında da. Ozan Tufan, Bakasetas, Salih Uçan, Pelkas, Maxim, Atiba, Diouf gibi oyuncuları beğeniyorum. Türkiye de orta saha mücadelesi anlamında standardı yüksek bir lig oynanıyor ve böyle orta sahaları izlerken ben de kendi adıma büyük keyif alıyorum.”

ʻʻ Kızlar sözüm sizedir. Öncelikle futbolu seviyor ve onun üzerinden bir gelecek kurmak istiyorsanız karşınıza her ne çıkarsa çıksın asla pes etmeyin ve hayallerinizden vazgeçmeyin. Daima çok çalışın. Emin olun ki siz başarılı olduğunuzda önünüze çıkacak tüm engeller birer birer yıkılmaya başlayacaktır. Bunu hayatımda tek tanışmak istediğim Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün azminden örnek alın. Onun azmi olmasaydı hiçbirimiz olamazdık. Gözde Uçar

“CEVABI SAHADA VERDİK”

“Kızlar futbol oynar mı?' sorusuna defalarca maruz kaldım. Oynanabildiğini her zamanki gibi sahada gösterdik. Sezon güzel geçti. Yakın bir zamanda liglerimiz başlamıştı ve kısa süre önce de sezon bitti. Biz yaptığımız işten çok keyif aldık. Umarım bizi izleyenler de keyif almıştır. Kadın futbolcular da erkekler hakemlerden şikayet eder. Lig maçlarımızda hakemler tarafından çok canımızın yandığını ve aşırı şikayet ettiğimizi söyleyebiliriz.

Türkiye’de kadın futbolunun yeteri dereceyi bırakın ilgi bile gördüğünü düşünmüyorum . Ne yazık ki Türkiye de kadın futbolu Avrupa'ya göre çok geride kalmış bir durumda. Toplumumuzun büyük bir çoğunluğunun kadın futbolunun olduğundan dahi haberi yok. Maalesef bunları üzülerek belirtiyorum umarım en kısa zamanda bir çözüme kavuşur. Eşitsizliğin olduğu bir yerde ne başarı ne mutluluk ne de huzur olur.”