Göztepe Adana Demirspor maçı nefesleri kesti: 1-1

İzmir'de izleyenlere bir dakika bile boşluk vermeyen maçta Göztepe ile Adana Demirspor'un serileri bozuldu! Konuk takım, Rassoul'un kendi kalesine attığı golle galibiyet serisini noktalarken; Göztepe de 3 maç sonra puanla tanıştı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

İzmir’e 3 maçlık galibiyet serisiyle gelen Adana Demirspor, kazanarak ligin ilk yarısını ilk 5 sıra içerisinde tamamlamak istiyordu ancak bu hedef tutmadı! Göztepe ise 3 maçlık yenilgi serisine ilk yarının son haftasında son vermek istiyordu.

BALOTELLI’DEN ENFES GOL

Dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada tempo hiç düşmedi. Heyecanın azalmadığı mücadelenin 16. dakikasında Mario Balotelli sezonun güzel golleri arasına girecek bir gol attı. Kaleye uzak noktada Yunus’tan aldığı pasta Mario Balotelli, kaleci İrfan Can’ın uzanayacağı noktaya şutunu gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

JAHOVIC DİREĞE TAKILDI

51. dakikada Soner’in çık pasında savunma arkasına sarkan Jahovic, kaleciyle karşı karşıya alıp üzerinden aşırdığı topta direğe takıldı. Direğe çarpan top auta çıkarken, Jahovic kaçan golü üzüntüsünü yan direğe tekmeleyerek yaşadı!

RASSOUL KENDİ KALESİNE ATTI!

Dakikalar 78’i gösterdiğinde Adana Demirspor savunmasında büyük bir hata yaşandı! Konuk takımın stoperi Rassoul rahat pozisyonda, pasını kaleci Muric’e vermek istedi ancak yaşanan iletişim eksikliğinde top filelere gitti! Oyuna 71. dakikada giren Senegalli stoperin büyük hatası sonrasında skor 1-1’e geldi.

Geride kalan dakikalarda Göztepe daha baskın taraftı ancak skor değişmedi. 7 dakika duraklamanın oynandığı maç son dakikasında Belhanda’nın ceza sahasından çektiği şutta kaleci İrfan Can Kahveci’nin müdahalesi İzmir ekibine bir puanı getirdi.

Bu sonucun ardından Göztepe 15 puan ve maç fazlasıyla 19. sıraya çıktı. Adana Demirspor da 30 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı.

Ligin 20. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. Adana Demirspor ise Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.