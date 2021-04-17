CANLI | Göztepe-Galatasaray

Süper Lig’in 35. haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maçın başlama saati 19.00. Ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan toplayan ev sahibi takım 46 puanla 10. sırada yer alırken, 3 maçtır galibiyete hasret olan Galatasaray ise 62 puanla 3. sırada bulunuyor.

İLK 11’LER

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Berkan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic

Galatasaray: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Gedson, Kerem, Feghouli, Emre Kılınç, Halil

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Galatasaray’da 6 eksik bulunuyor. Cezalı olan Donk ve Babel ile sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Martin Linnes, DeAndre Yedlin ve corona virüse yakalanan Mustafa Muhammed, kadroda yer almıyor. Göztepe ise Alpaslan Öztürk corona virüs nedeniyle, Marko Mihojevic de sakatlığı nedeniyle yok.

58. RANDEVU

Göztepe ile Galatasaray bugüne kadar ligde 57 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 87 golüne Göztepe 40 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1'lik skorla kazanmıştı.

41 YILDIR BERABERE KALMIYORLAR

İki takım arasında oynanan maçlar berabere bitmiyor. Göztepe ile Galatasaray son 15 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 15 maçta Aslan 13 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra oynadığı 6 karşılaşmada istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 1 galibiyet elde ederken, 3 kez sahadan mağlup ayrıldı. 2 maçta ise berabere kaldı.

TERİM VE DAVALI’NIN CEZALARI BİTTİ

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Ümit Davala, ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra 2’şer maç men cezası almıştı. Terim ve Davala, Hatayspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında cezalarını tamamladı.

Göztepe maçı öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.