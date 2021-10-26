Göztepe’de golcü Ideye kayıplarda

Süper Lig'de son olarak evinde Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan düşme hattındaki Göztepe'de sezon başında gönderilmek istenen ancak elde kalan Nijeryalı forvet Brown Ideye adeta kayıplara karıştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hücum hattındaki sıkıntıyı çözemeyen Göztepe bu sezon Süper Lig’de 10 maçta attığı 9 golle ligin en az skor üreten 3 takımından biri olurken, golcü kadrosunda yer alan Brown Ideye’nin hem garanti ücretini alıp hem de takıma hiç katkı vermemesi eleştiri konusu oldu. Yönetimin elden çıkaramadığı 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 3 maçta toplam 11 dakika görev aldı.

Ideye, ilk haftada Fraport Tav Antalyaspor’la deplasmanda oynanan maçta 8 dakika görev yaptı. Nijeryalı forvet, Gürsel Aksel Stadı’nda 2-0 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçında 2, 1-0 mağlup olunan GZT Giresunspor karşılaşmasında ise 1 dakika sahada kalabildi. Ideye birçok maçta 21 kişilik kadroda yer almasına rağmen hiçbir şekilde değerlendirilmedi.

Gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan Göztepe’de diğer golcülerden Cherif Ndiaye 10 maçta 2 gol atarken, Adis Jahovic ise 1 golde kaldı.