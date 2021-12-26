Hakem sağlık görevlisine sarı kart gösterdi!
Ankaragücü-Keçiörengücü karşılaşmasında sahalarda görülmeyen bir an yaşandı! Hakem, sakatlık geçiren oyuncuya müdahale etmek isteyen sağlık görevlisine sarı kart gösterdi!
Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Ankaragücü, Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup etti. Başkent derbisinde ev sahibi takım 3. dakikada geriye düşse de 3 puanı kapmayı başardı.
Ancak maçın skorunun önüne hakem Emre Kargın’ın Ankaragücü sağlık görevlisine gösterdiği sarı kart geçti! Karşılaşmanın 72. dakikasında Murat Uçar sakatlanıp yerde kaldı. Hakemin oyuncu için sedye istemesinin ardından sahaya giren sağlık görevlisinin önüne geçen hakem Kargın, sarı kart gösterdi.
İkili kısa bir diyalog içerisine girerken, sağlık görevlisi Murat Uçar’a müdahale etmeden saha kenarına geri döndü.
MKE Ankaragücü – Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında hakem, sağlık görevlisine sarı kart gösterdi. pic.twitter.com/S7iszUAJWF
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 26, 2021