İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Süper Ligi’ne engel olacak

Futbol dünyasında Avrupa Süper Ligi tartışmaları devam ediyor. Art arda gelen açıklamaların ardından İngiltere Hükümeti de görüşünü açıklayarak, lige katılan 6 takıma gözdağı verdi.

Ülke takımlarının söz konusu lige katılmalarını engelleyerek bir yasa çıkaracaklarını belirten İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada “Hükümetimiz, Avrupa Süper Lig projesini bitirecek. Bu konuda kararlıyız ve bu kararlığımızı herkes görecek” derken; Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham’a mesaj gönderdi.

İngiltere Spor Bakanı Oliver Dowden da “6 İngiliz kulübünün Avrupa Süper Ligi’ne katılımlarını engellemek için her şeyi yapacağız” dedi.

Öte yandan The Times’a göre bir Premier Lig ekibi, Avrupa Süper Ligi’nden çekilmeyi planlıyor.

İlginizi Çekebilir Ceferin'den Perez'e yanıt: Çok büyük bir hata yapıyorsunuz

“KİM BUNU HER YIL GÖRMEK İSTER?”

2019'da verdiği bir röportajda “Umarım bu Süper Lig asla olmaz” diyen Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Leeds United maçı öncesinde “Fikrim değişmedi. Haberi dün aldım. Zor bir maça hazırlanmaya çalışıyordum. Benim için Şampiyonlar Ligi, her zaman aynı takımlara karşı oynamadığınız Süper Lig'dir. Elbette ekonomik açıdan önemli ama Liverpool'un Real Madrid ile 10 yıl üst üste maç yaptığı bir sistemi neden yapalım? Kim bunu her yıl görmek ister?” dedi.

İlginizi Çekebilir Avrupa Süper Ligi kararının ekonomik boyutları