İstanbul’da gergin gece! Bağdat Caddesi sabaha kadar trafiğe kapatıldı

Trabzonspor'un İstanbul'daki şampiyonluk kutlamalarında Kadıköy ve Beşiktaş'ta gergin anlar yaşandı.

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Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun 35. haftasında, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyon olmayı garantiledi. Bitiş düdüğü ile birlikte Trabzonsporlu taraftarlar Türkiye'nin bir çok ilinde şampiyonluk coşkusunu yaşamak için sokaklara indi. Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları sırasında Kadıköy ve Beşiktaş’ta gerginlik yaşandı.

Trabzonlu taraftara tepki gösteren bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Bağdat Caddesi’nde sevinç gösterilerini engellemek için sabah saatlerine kadar durmadı.

Yoldan geçen bordo-mavili taraftarların araçlarına taş atan ve taşkınlık yapan Fenerbahçeli taraftarların bu tepkilerine engel olmak için polis ekipleri görev başındaydı. Alınan önlemler sırasında kavgaya karışan bazı taraftarlar, polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan gerilim nedeniyle trafiğe kapatılan Bağdat Caddesi sabah saatlerinde trafiğe açıldı.

BEŞİKTAŞ’TA TAŞLI SALDIRI

Öte yandan Beşiktaş’ta konvoy yaparak şampiyonluğu kutlayan Trabzonspor taraftarları, kaldırımda yürüyen bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Beşiktaş Vodafone Park Stadı’nın etrafında toplanan bir grup, Trabzonspor taraftarlarının konvoyunun Taksim’e dönüş yaptığı sırada taş fırlattı.

Saldırıda yaralanan olmazken, saldırıyı gerçekleştiren grup olay yerinden kaçtı.