İtalya ve Kuzey Makedonya’nın aday kadroları açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turundaki muhtemel rakipleri İtalya ve Kuzey Makedonya'nın aday kadroları açıklandı.

İtalya-Kuzey Makedonya 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçı, 24 Mart 2022 Perşembe günü TSİ 22.45’te İtalya’nın Palermo kentindeki Renzo Barbera Stadyumu’nda oynanacak.

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

KALECİ: Alessio Cragno (Cagliari Calcio), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham Hotspur), Salvatore Sirigu (Genoa CFC)

SAVUNMA: Francesco Acerbi (SS Lazio), Alessandro Bastoni (FC Internazionale Milano), Cristiano Biraghi (ACF Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (SSC Napoli), Emerson Palmieri (Olympique Lyonnais), Alessandro Florenzi (AC Milan), Luiz Felipe (SS Lazio), Gianluca Mancini (AS Roma)

ORTA SAHA: Nicolo Barella (FC Internazionale Milano), Bryan Cristante (AS Roma), Jorginho (Chelsea FC), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Matteo Pessina (Atalanta BC), Stefano Sensi (UC Sampdoria), Sandro Tonali (AC Milan), Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

FORVET: Andrea Belotti (Torino FC), Domenico Berardi (US Sassuolo Calcio), Ciro Immobile (SS Lazio), Lorenzo Insigne (SSC Napoli), Joao Pedro (Cagliari Calcio), Matteo Politano (SSC Napoli), Giacomo Raspadori (US Sassuolo Calcio), Gianluca Scamacca (US Sassuolo Calcio) Mattia Zaccagni (SS Lazio), Nicolò Zaniolo (AS Roma)

Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Blagoja Milevski tarafından belirlenen aday kadro ise şöyle:

KALECİ: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano de Madrid), Damjan Shishkovski (Doxa THOI Katokopias FC), Kristijan Naumovski (FC Shkupi 1927)

SAVUNMA: Stefan Ristovski (GNK Dinamo Zagreb), Darko Velkovski (HNK Rijeka), Visar Musliu (FC Ingolstadt 04), Kire Ristevski (AEL Limassol FC), Ezgjan Alioski (Al-Ahli Saudi FC), Todor Todoroski (SK Sered), Stefan Ashkovski (Sepsi OSK), Nikola Serafimov (Zalaegerszegi TE)

ORTA SAHA: Arijan Ademi (GNK Dinamo Zagreb), Elif Elmas (SSC Napoli), Enis Bardhi (Levante UD), Stefan Spirovski (MTK Budapest), Tihomir Kostadinov (Piast Gliwice), Jani Atanasov (HNK Hajduk Split), Erdal Rakip (Malmö FF), Boban Nikolov (FC Sheriff Tiraspol), David Babunski (Debreceni VSC)

FORVET: Adis Jahovic (Göztepe A.Ş.), Milan Ristovski (FC Spartak Trnava), Bojan Miovski (MTK Budapest), Darko Churlinov (FC Schalke 04), Aleksandar Trajkovski (Al Fayha FC), Valon Ethemi (İstanbulspor A.Ş.), Dorian Babunski (Debreceni VSC)