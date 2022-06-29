İzmir ekibi Menemenspor’a sürpriz talip

Spor Toto 1'inci Lig'den TFF 2'nci Lig'e düşen İzmir temsilcisi Menemenspor'a sürpriz talip çıktı.

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İzmir’de inşaat, otomotiv, mühendislik, turizm, sigorta, medya ve spor sektörlerinde faaliyet gösteren, 3’üncü Lig’de amatörün eşiğinde aldığı Altay’ı üç şampiyonlukla Süper Lige kadar çıkarıp ardından düşmesine engel olamayan Özgür Ekmekçioğlu’nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Ekmas şirketinin, Menemenspor’a resmen talip olduğu öğrenildi.

Özgür Ekmekçioğlu’nun şirketi ile İzmir ekibi Menemenspor Başkanı Tahir Şahin arasındaki resmi görüşmelerin başladığı belirtilirken, durumun kısa sürede netlik kazanacağı ifade edildi. Taraflar, tüm konularda prensipte anlaşmaya varırken, artık avukatların devreye girdiği ve evrak süreçlerinin başladığı öğrenildi.

ADI, RENKLERİ VE LOGOSU KORUNACAK

Menemenspor’un adı, renkleri ve logosunun genel hatlarıyla korunması hususunda anlaşılırken, satın alma sürenin sonlanmasıyla birlikte kulübün yeni sezonda lige şirketin isim sponsorluğuyla, Ekmas Menemenspor adıyla başlaması bekleniyor.

Özgür Ekmekçioğlu’nun adı daha önce Bergama Belediyespor ile de anılmıştı.