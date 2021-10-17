Kuzey İrlanda’da şoke eden kavga! Marcao ve Kerem vakası yaşandı…

Kuzey İrlanda Ligi'nde oynanan ve 2-2 biten Glentoran-Coleraine maçında ev sahibi ekibin 29 yaşındaki kalecisi Aaron McCarey 22 yaşındaki takım arkadaşı Bobby Burns'e saldırdı. Yaşanan olay akıllara Marcao-Kerem kavgasını getirdi.

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Kuzey İrlanda Ligi ekiplerinden Glentoran ile Coleraine arasında oynanan maçın son dakikalarında ortalık karıştı. Ev sahibi ekip son 10 dakikaya 2-1 önde girerken yenilen gol sonrası kaleci Aaron McCarey takım arkadaşına saldırınca kırmızı kartla oyundan atıldı.

Mücadelenin 15. dakikasında Coleraine deplasmanda Conor McKendry ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla biterken ikinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Glentoran 51 ve 65’te Jay Donnely ile bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Maçta 80. dakikaya girilirken Bobby Burns’un kaybettiği top rakibin hızlı atağına dönüşüp gol olunca Glentoran kalecisi Aaron McCarey adeta çılgına döndü.

SALDIRI SONRASI YERE YIĞILDI

Beraberlik golünün gelmesiyle birlikte kalesinden sinirlenerek çıkan kaleci takım arkadaşı Bobby Burns’e doğru koşarak boğazına sarıldı ve yere düşürdü. Araya diğer futbolcuların girmesiyle önlenen kavganın ardından hakem McCarey’i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Kariyerinde daha önce Wolverhampton ve Portsmouth gibi takımlarda da forma giyen tecrübeli kalecinin saldırısı sonrası bir süre yerde kalan Burns için sahaya sağlık görevlileri davet edildi.

BIG TALKING POINT @Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side’s 2-2 draw with Coleraine at the Oval. Report & reaction https://t.co/DDQkyaJAGB#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/mRIhCw86wP — BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021

‘SOYUNMA ODASINDA ELİNİ UZATTI’

Glentoran teknik direktörü Mick McDermott, 2-2 biten maç sonrası kalecisi Aaron McCarey’in yaptığı skandal hareketlerle ilgili şunları söyledi:

“Neler yaşandığını tam olarak göremedim. Tabletten izlediğim açılarda olay tam gözükmüyor. Neler olduğuna daha detaylıca bakacağız. Aaron soyunma odasında böyle bir şey yapmaması gerektiğini söyledi ve elini uzattı, Bobby de buna karşılık verdi. İkisiyle de ayrı ayrı konuştum. Bobby yüzüne bir darbe almadığını söyledi. Yerde kalmasının sebebi sırtüstü düşerken kafasını yere vurması olabilir. Bu olayın ileride sorun olacağını sanmam, onlar yetişkin insanlar, konuşup çözeceklerdir.”

MARCAO – KEREM AKTÜRKOĞLU OLAYI BİR KEZ DAHA HATIRLANDI

Bu görüntülerin ardından akıllara Galatasaray’ın Giresunspor ile oynadığı maçta Brezilyalı stoper Marcao’nun milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’na saldırıp kırmızı kart görmesi geldi. Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcao, Galatasaray’da kadro dışı bırakılmış, PFDK tarafından 8 maçtan men ve 21 bin TL para cezası almıştı. Ayrıca Brezilyalı oyuncuya Galatasaray tarafından 90 bin Euro para cezası uygulanmıştı.