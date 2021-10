Kuzey İrlanda’da şoke eden kavga! Marcao ve Kerem vakası yaşandı…

Kuzey İrlanda Ligi ekiplerinden Glentoran ile Coleraine arasında oynanan maçın son dakikalarında ortalık karıştı. Ev sahibi ekip son 10 dakikaya 2-1 önde girerken yenilen gol sonrası kaleci Aaron McCarey takım arkadaşına saldırınca kırmızı kartla oyundan atıldı.

Mücadelenin 15. dakikasında Coleraine deplasmanda Conor McKendry ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla biterken ikinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Glentoran 51 ve 65’te Jay Donnely ile bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Maçta 80. dakikaya girilirken Bobby Burns’un kaybettiği top rakibin hızlı atağına dönüşüp gol olunca Glentoran kalecisi Aaron McCarey adeta çılgına döndü.

Beraberlik golünün gelmesiyle birlikte kalesinden sinirlenerek çıkan kaleci takım arkadaşı Bobby Burns’e doğru koşarak boğazına sarıldı ve yere düşürdü. Araya diğer futbolcuların girmesiyle önlenen kavganın ardından hakem McCarey’i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Kariyerinde daha önce Wolverhampton ve Portsmouth gibi takımlarda da forma giyen tecrübeli kalecinin saldırısı sonrası bir süre yerde kalan Burns için sahaya sağlık görevlileri davet edildi.

BIG TALKING POINT @Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side’s 2-2 draw with Coleraine at the Oval.

Report & reaction https://t.co/DDQkyaJAGB#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/mRIhCw86wP

— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021