La Liga’da Enes Ünal fırtınası! Müthiş golle kariyer rekoru…

İspanya La Liga'da nu hafta sahasında Granada'yı 4-2 mağlup eden Getafe'de milli futbolcumuz Enes Ünal'ın performansı ayakta alkışlandı. Takımının ikinci golünü atan yıldız oyuncu kendi adına da kariyer rekoru kırmış oldu.

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La Liga’nın 21. haftasında Getafe seyircisi önünde Granada’yı 4-2 mağlup etti. Bu sezon İspanya’da Getafe formasıyla iyi bir çıkış yakalayan milli futbolcumuz Enes Ünal maçta bir gol atıp iyi bir performans ortaya koydu. 10. dakikada Sandro Ramirez ile öne geçen Getafe’ye 13’te Suarez Charris ile karşılık veren Granada, Enes Ünal’ın 48’de attığı golle tekrar geriye düştü.

Savunmada uzaklaştırdığı topu rakip kalede golle bitiren Enes Ünal takımının geri dönüşünde fitili ateşleyen isim oldu ve Getafe 3 puanı 4-2’lik skorla aldı.

KARİYER REKORUNA İMZA ATTI

La Liga’da 2022 yılının ilk golünü Real Madrid’e karşı atan ve tarihe geçen Enes, Granada’ya attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını da 7’ye yükseltti. Enes Ünal, böylelikle kariyer rekoruna imza attı.

La Liga’da geride kalan 4 sezonunda en fazla 6 gol atabilen Enes, bu sezon 21. Hafta itibarıyla 6 gol barajını geçerek La Liga’daki gol rekorunu kırmış oldu. Milli futbolcu Enes Ünal, Getafe’de ilk 11’de sahaya çıkıp 84. dakikada yerini Borja Mayoral’a bıraktı.

Getafe’de bu sezon 7. golünü atan Enes, takımının en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor. 24 yaşındaki golcü 29. dakikada sarı kart görerek, gelecek maçta kart cezalısı konumuna düştü.