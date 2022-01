La Liga’da Enes Ünal fırtınası! Müthiş golle kariyer rekoru…

La Liga’nın 21. haftasında Getafe seyircisi önünde Granada’yı 4-2 mağlup etti. Bu sezon İspanya’da Getafe formasıyla iyi bir çıkış yakalayan milli futbolcumuz Enes Ünal maçta bir gol atıp iyi bir performans ortaya koydu. 10. dakikada Sandro Ramirez ile öne geçen Getafe’ye 13’te Suarez Charris ile karşılık veren Granada, Enes Ünal’ın 48’de attığı golle tekrar geriye düştü.

Savunmada uzaklaştırdığı topu rakip kalede golle bitiren Enes Ünal takımının geri dönüşünde fitili ateşleyen isim oldu ve Getafe 3 puanı 4-2’lik skorla aldı.

La Liga’da 2022 yılının ilk golünü Real Madrid’e karşı atan ve tarihe geçen Enes, Granada’ya attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını da 7’ye yükseltti. Enes Ünal, böylelikle kariyer rekoruna imza attı.

@sandroramirez9

@EnesUnal16

Maksimovic

@Mayoral_Borja

Another win for @GetafeCF – watch MD21 highlights tomorrow from 1pm GMT on #LaLigaTV! #GetafeGranada pic.twitter.com/Tu9BRhIdqR

— LaLigaTV (@LaLigaTV) January 20, 2022