Lille zirveye oturdu… Yusuf Yazıcı…

Fransa Ligue 1’in 26. haftasında Lille, deplasmanda karşılaştığı Loirent karşısında 4-1 galip gelerek zirveye yerleşti. Lille’in gollerini Gravillon (Kendi kalesine), Fonte, Ikone ve Bradaric kaydetti. Lorient’in tek golü Hergault’tan geldi.

Maça Zeki Çelik ilk 11’de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Yedek başlayan Yusuf Yazıcı ise 65. dakikada oyuna dahil oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Lille, 21. dakikada Gravillon’un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ancak Lille’in sevinci sadece iki dakika sürdü. Moffi’nin pasında Hergault topu ağlara göndererek takımı adına beraberliği sağladı. İlk yarının sonlarına doğru baskısını arttıran Lille, 38. dakikada Fonte ile bir kez daha öne geçti. İlk yarı Lille’in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda da rakibine göre daha etkili bir futbol ortaya koyan Lille, 59. dakikada Ikone ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın 65. dakikasında Yusuf Yazıcı, Bamba’nın yerine oyuna dahil oldu. Mücadelede 90+1. dakika oynanırken Yusuf Yazıcı’nın pasını iyi değerlendiren Bradaric, maçın skorunu belirledi.

Bu galibiyetle Lille, puanını 58’e yükselterek zirveye yerleşti. Lorient ise 23 puanda kaldı.