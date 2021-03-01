Liverpool’un kabusu sona erdi

İngiltere Premier Lig’in 26. haftasında Liverpool, ligin sonrasındaki Sheffield United ile karşılaştı. Bramall Lane’da oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak 4 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede Liverpool’un galibiyet gollerini 48. dakikada Curtis Jones ve 64. dakikada Kean Bryan (K.K) kaydetti. Karşılaşmada sahaya ilk 11’de çıkan milli stoperimiz Ozan Kabak da 90 dakika forma giydi.

Liverpool bu sonuçla 43 puana yükselerek 6. sırada yer alırken, Sheffield United ise 11 puanla son sırada 26. haftayı geçti.

Sheffield United 27. haftada Çarşamba günü Aston Villa ile karşılaşacak. Liverpool ise Perşembe günü 5. sıradaki Chelsea’yi konuk edecek.