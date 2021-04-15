Manchester City, Borussia Dortmund’u eledi… Guardiola, Mourinho’yu yakaladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında 2-1 kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda da aynı skorla galip gelen Manchester City, Borussia Dortmund’u eleyerek yarı finale yükselen ekip oldu. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, çalıştırdığı takımları 8. kez Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkararak, bu rekoru elinde bulunduran Portekizli teknik adam Jose Mourinho’yu yakaladı.

Kariyerinde 8 kez yarı finale çıkma başarısı gösteren Pep Guardiola, Manchester City’nin başında bu başarıyı ilk kez yakaladı. 2016-2017 sezonunun başında Manchester City ile anlaşan İspanyol teknik adam, İngiliz ekibiyle şimdiye kadar 3 çeyrek final, 1 de son 16 turu görmüştü.

Daha önce Bayern Münih ve Barcelona ile 7 kez yarı finale yükselme başarısı gösteren Pep Guardiola, finale çıkardığı takımların başında kupaya uzanması ile dikkat çekiyor. 7 kez kaldığı yarı finalde Barcelona ile 2 kez final gören 50 yaşındaki çalıştırıcı, 2 finalde de kupayı kaldırdı. Pep Guardiola, Barcelona ile 2008-09 ve 2010-11 sezonlarında Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaştı.

Pep Guardiola, Manchester City ile de şampiyonluğa ulaşarak teknik direktörlük kariyerindeki üçüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşamak istiyor. Machester City’nin müzesinde ise Şampiyonlar Ligi kupası bulunmuyor.