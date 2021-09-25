Manchester City, Chelsea’yi yenip zirveden kopmadı

Manchester City, Chelsea'yi deplasmanda Gabriel Jesus'un golüyle 1-0 yenerek rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı.

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İngiltere Premier Lig’in 6. haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Stamford Bridge’de oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanmayı başardı.

Liverpool ile birlikte ligin yenilgisiz iki takımdan biri olarak sahaya çıkan Chelsea, 90 dakikayı isabetli şut çekemeden tamamladı.

53. dakikada Gabriel Jesus çektiği şutla kaleci Mendy’yi geçmeyi başardı ve Manchester City 1-0 öne geçti.

60. dakikada ise maç tempo kazandı. Kante’nin çıkıp Havertz’in girmesiyle ev sahibi takım da Manchester City kalesine hızlı gitmeye başladı ancak kalesinde de pozisyonlar verdi.

İki takım da tek golün atıldığı maçın geri kalanında skoru değiştiremedi.

Bu sonucun ardından Manchester City, Manchester United ile Chelsea’nin puan alamadığı haftada 13 puana yükseldi. Chelsea de maç fazlasıyla 13 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.