Mesut Özil’den Alman taraftarlara olay karşılık! Tepki gelince döndü ve…

Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de tecrübeli oyuncu Mesut Özil, rakip takım taraftarlarıyla gerilim yaşadı. 33 yaşındaki futbolcunun Alman taraftarlara verdiği karşılık gündem yarattı.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’de takımın yıldızlarından Mesut Özil, maçın ikinci yarısında rakip taraftarlarla ilginç bir diyalog yaşadı.

İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmada Fenerbahçe adına golü kaydeden Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ikinci yarının hemen başında Frankfurt taraftarı arasında gerilim yaşandı.

YABANCI MADDE ATAN TRİBÜNLERE ÖPÜCÜK

49. dakikada kazanılan korneri kullanmak için köşe gönderine yönelen Mesut Özil’e Frankfurt taraftarı önce ıslıklarla tepki gösterdi, sonrasında ise yabancı madde attı. Atılan maddeler Mesut’a isabet etmezken, tecrübeli futbolcu bu tepkiye ilginç bir şekilde karşılık verdi.

Atılan maddeler nedeniyle atışı yapmakta zorlanan Özil’in Alman taraftarlara dönerek öpücük gönderdiği görüldü. Bu hareketin ardından tribünlerin tepkisi artarak devam etti. Daha önce Almanya Milli Takımı forması giyen Mesut Özil ile Frankfurt taraftarları arasında yaşanan bu gerilim ülke basınında da gündem yarattı.

Sezona Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor’a karşı attığı golle başlayan Mesut Özil, iyi formunu Almanya deplasmanında da sürdürdü. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlileri 10. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Mesut Özil, bu sezon forma giydiği 6 maçta 2 gol ve 1 asistle Fenerbahçe’ye katkı yaptı.