Mesut Özil’den sürpriz hamle! Kripto parasını çıkarıyor…

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki yıldızı Mesut Özil'in geçtiğimiz gün sosyal medyada yaptığı paylaşımın sırrı belli oldu. Türk kökenli Alman futbolcu kendi kripto parasını piyasaya sürecek.

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Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sürpriz bir hamleyle kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor… Kısa zaman önce sosyal medya hesaplarından “Heyecan verici şeyler çok yakında” şeklinde paylaşım yapan Özil’in kendi kripto parasını çıkaracağı öğrenildi.

İngiliz basınından The Sun’ın haberine göre; Özil geçen yıl kurduğu ‘M10Streetwear’ markası altında çıkardığı kripto parayı piyasaya sürecek. Özil’in kripto parasını satın alan kişiler, Bitcoin ile takas edebilecek ve M10 markasından yaptığı alışverişlerde indirim kazanacak. Ayrıca, kripto paraya sahip olan bazı taraftarlar Özil ile tanışma fırsatı yakalayacak.

SOSYAL GİRİŞİMLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yıldız oyuncu, Arsenal’den ayrılmadan önce de sosyal girişimleriyle dikkati çekiyordu. Özil geçen hafta da İngiltere’de yaşayan Güney Asya kökenli vatandaşların futbola katılımını artırmak için Bradford kentinde yeni bir futbol eğitim merkezi kurmuştu.

Kuzey Londra’da 11 okula 1400 kişilik ücretsiz okul yemeği tedarik etmişti. Ayrıca bir ayakkabı markasından elde ettiği kârı da koronavirüs pandemisinde mücadele eden İtalyan çocuklara bağışlamış ve Nijerya’da yaşanan polis vahşetine dur demek için de girişimlerde bulunmuştu.

Özil, kripto para çıkaran ilk futbolcu değil. Daha önce Japon futbolcu Keisuke Honda ve eski Real Madrid yıldızı James Rodriguez da kendi kripto paralarını çıkarmıştı.