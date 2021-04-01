Mesut Özil’e Londra’da saldıran çeteye verilen ceza belli oldu

Fenerbahçe’nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil’in Arsenal’de forma giydiği dönemde Londra’da uğradığı saldırı ile ilgili devam eden davada sekiz kişiden oluşan çete için karar verildi.

Londra’da iki yıl önce gerçekleşen olayda, bir restorandan çıkışı eşiyle birlikte bıçaklı saldırganların hedefi olan Mesut'i Arsenal'den takım arkadaşı Sead Kolasinac korumuştu. Aracına binmek istediği sırada bıçaklı soyguncuların saldırısına uğrayan Mesut’u korumaya çalışan Boşnak futbolcunun görüntüleri tüm dünyada yankı uyandırmıştı.

Temmuz 2019’da yaşanan olayda motosikletli 2 kişi, Londra’nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde futbolcu Mesut Özil’in kullandığı araca soygun amaçlı saldırdı. Özil, peşindeki bıçaklı saldırganlardan yakınlardaki bir Türk restoranına girerek kurtuldu. Özil’in takım arkadaşı Bosna Hersekli Sead Kolasinac, araçtan çıkarak saldırganlara karşı koymuştu.

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20 SUÇ İŞLEDİKLERİ BELİRLENDİ

Yıldız oyuncunun 200 bin Sterlin değerindeki saatlerini çalmaya kalkışan çete üyelerinden Jordan Northover soygun girişimini itiraf ederek 18 yıl hapis cezası aldı. Harrow Crown Court’ta mahkum edilen çetenin kesici aletle tehdit ve gasp girişimi ile yaklaşık 20 suç işlediği belirlendi.

İngiliz basınından The Sun’ın haberine göre; sekiz kişiden oluşan çetenin üyelerine toplam 100 yıldan fazla hapis cezası verildi.

Mezut Özil ve Sead Kolasinac’ı soymaya çalışmak da dahil olmak üzere bir dizi soygunla Londra’yı terörize eden silahlı haydutlar çetesi 100 yıldan fazla bir süre ceza aldı.

Soyguncuların Nisan 2019 ile Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşen bir çok farklı soygun ve teşebbüsleri için bu cezalara çarptırıldıkları belirtildi.