Milli takımda corona bitmiyor! Futbolcuların sayısı 16 oldu

A Milli Takım’da corona vakaları artmaya devam ediyor. Dünya Kupası Elemeleri için Riva’da toplanan milli futbolcular, oynanan 3 karşılaşmanın ardından kulüplerine döndü.

Kulüpler yaptıkları açıklamada futbolcularının corona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Kaan Ayhan, Mert Müldür, Kenan Karaman, Merih Demiral, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve İstanbul’da bulunan Çağlar Söyüncü’nün ardından Orkun Kökçü de virüse yakalandı. Böylece isimleri açıklanmayan futbolcularla birlikte takım içerisindeki pozitif sayısı 16'e yükseldi.

Feyenoord’da forma giyen orta saha oyuncusu Orkun Kökçü yaptığı açıklamada, “Maalesef corona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim” dedi.

Avrupa kulüplerinde forma giyen milli futbolcuların isimleri açıklanırken, Süper Lig ekiplerinde ter döken oyuncular ise açıklanmadı. Ancak Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray milli takım arasının bitmesinin ardından takımlarında corona vakalarının olduğunu duyurmuştu.

Milli futbolcular arasında artan vakalara neden olarak ise ilk gün yapılan testlerin ardından takımın sonuçları beklemeden bir araya gelmesi olarak gösteriliyor.