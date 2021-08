Nihat Özdemir, yeni sezon öncesi Süper Lig ve TFF 1. Lig’deki yenilikleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezon öncesinde Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki önemli değişiklikleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir yeni sezon öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports’a açıklamalarda bulundu.

Taraftarların maçlara gelmeleri içi çift aşı olmalarını istediklerini belirten Özdemir, vaka sayıları düştükçe statlardaki seyirci sayısını arttırmak istediklerini söyledi.

“Adana Demirspor-Beşiktaş maçında taraftarlar yan yanaydı. Bunun kontrolü yapılmazsa, bazı maddi ve manevi cezalar olabilir. Taraftarlar buna özen göstermeli” diyen TFF Başkanı, “Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla yeni sezon başlayacak. Burada taraftarların ne yapacağını, TFF olarak izleyeceğiz. Bundan sonra alacağımız kararlarda, bu taraftarın seyircilerimizin tutumu çok etkili olacaktır. Kulüp yöneticilerimize de özellikle istirham ediyorum. Kendi taraftarlarını disipline ederek, en az şekilde zarar verecek sistemle maçları seyretmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in açıklamalarından satırbaşları şöyle;

DEPLASMAN TAKIM TARAFTARI OLMAYACAK

– Önemli bir değişiklik oldu. İki gün önce yönetim kurulu toplantımız vardı. Deplasmana gelen takımların taraftarı gelmeyecek. Deplasmana giden taraftarlar otobüsle gidiyor ve mesafeye dikkat edilmiyor. Bu sezon için misafir takım seyircisinin maçlara gelmesini yasakladık. Tek vazgeçemeyeceğimiz konu insan sağlığıdır. Hiçbir zaman misafir takım maçlara seyircili gelemeyecektir.

ZEMİNİ KÖTÜ OLAN STATTA MAÇ OYNANMAYACAK

– Geçen yıl stadyum zeminlerinden çok büyük şikayetler aldık. Kamuoyunda TFF sorumluymuş gibi eleştirildi. Halbuki bunun bizimle hiçbir konusu yoktu. Her kulüp kendi stadından sorumlu olacaktı. Bu sene bir talimat değişikliği yaptık. Artık her kulübün bir saha sorumlusu olacak. Artık her ay stat zeminleri denetlenecek. Bir ay olmazsa 1 haftaya inecek. Eğer stat zemini uygun olmazsa, o hafta zemini uygun olmayan statta maç oynatılmayacak. Zemini elverişli olmayan hiçbir statta maç oynatmama kararı aldık.

DEPLASMAN GOLÜ KALDIRILDI

– UEFA, deplasmanda atılan gol kuralını kaldırdı. Biz de rövanşlı maçlarda deplasmanda atılan gol avantajını UEFA gibi kaldırdık. Biz zaten UEFA’nın 55 üyesinden bir tanesiyiz. UEFA’nın futbolla ilgili aldığı kararları Türkiye’mizde uygulamak ana hedeflerden bir tanesi. TFF 1.Lig play-off’unda ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final karşılaşmalarında deplasman golü kuralı kaldırıldı.

– 25 A klasman hakemimiz olacak. VAR’A 7 yeni hakem gelecek. TFF 1. Lig’de de bu yıl VAR olacak.