Pelkas: O an gol atmak için vurdum

Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor galibiyetinin ardından konuştu.

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Konyaspor’u 2-1 yenen Fenerbahçe’de takımının ikinci golünü atan Dimitrios Pelkas, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Yunan oyuncu, konuşmasında 3 puanı rakipten çok istediklerini belirtirken, attığı golü de yorumladı.

Fenerbahçeli oyuncunun sözleri şöyle;

“Oyunun tamamına bakarsak kontrol bizdeydi. Sadece ikinci yarıda değil, tamamında bizdeydi. İkinci yarıya daha öz güvenli çıktık. Konyaspor’dan daha çok istedik. Sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi milli ara var. Soyunma odasında Attila’nın küçük bir sakatlığı vardı. Umarım ciddi bir şeyi yoktur. Kendisi hem çok iyi bir futbolcu hem de çok iyi bir insan.”

“Topu aldığımda ilk dokunuşum bana göre iyiydi. O an sadece yüzde yüz bir şekilde gol atmak için vurdum. İkinci yarı kolektif anlamda iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi oynadık, inandık ve sonucu aldık.”

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