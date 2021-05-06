Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu… İstanbul’a uçak İngiltere’den kalkacak

Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Chelsea, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Real Madrid’i 2-0 yenerek finale yükselen ikinci takım oldu. Karşılaşmanın golleri Timo Werner ve Mason Mount’tan gelirken, Real Madrid’e göre daha net fırsatlar yakalayan Chelsea’nin bir şutu da direkten döndü.

İlk maçta elde ettiği skor sonrası avantajlı olan Chelsea, topu Real Marid’e vererek, hızlı hücumlarla pozisyon aradı. Chelsea Teknik Direktörü Tomas Tuchel’in bu planı, maçın büyük bölümünde tuttu. Önde pres yaparak Real Madrid’in rahat çıkmasını engelleyen, kendi yarı sahasında kaptığı toplarla hemen hücuma çıkan Londra ekibi, iki farklı kazandığı maçta attığından fazlasını kaçırdı.

Real Madrid ise topa sahip olup, çok pas yapmasına rağmen öne doğru oynamakta sıkıntı yaşadı. Maçta geriye düştükten sonra kısa bir süre baskı kurmayı başaran konuk ekip, bu pozisyonlarda ise kaleci Edouard Mendy’yi geçemedi. Karşılaşmada dakikalar ilerledikçe oyundan düşen, Chelsea kalesinde bir türlü etkili olamayan Real Madrid, evinde berabere kaldığı rakibine deplasmanda yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne yarı finalde veda etti.

CHELSEA HIZLI BAŞLADI

Maça iyi başlayan Chelsea, 28. dakikada Werner ile öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Kai Havertz, kaleci Thibaut Courtois ile karşı karşıya kaldı. Courtois’nın üzerinde aşırtma bir vuruş yapan Havertz’in şutu, direkten geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Werner, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Werner’in bu golden birkaç dakika önce kaydettiği gol ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İlk yarıda başka gol olmayınca Chelsea, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda da ilk yarıya benzer bir oyun sahnelendi. Real Madrid’in topa sahip olduğu ancak iyi kapanan Chelsea savunması karşısında pozisyon bulmakta zorlandığı ikinci 45 dakikada Chelsea, hızlı hücumlarla net fırsatlar yakaladı. Havertz’in 47. dakikadaki kafa vuruşu direkten dönerken, Kante ve Havertz karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda fırsatları değerlendiremedi. Maçın son bölümünde Real Madrid karşısında fizik üstünşüğü de göze çarpan Chelsea, 85. dakikada Mount ile farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea, 1-1’in rövanşında Real Madrid’i 2-0 yenerek finale çıktı.

Chelsea, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda 29 Mayıs’ta oynanacak finalde, Paris Saint Germain’i eleyen bir başka İngiliz ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.