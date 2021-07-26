Seri transferlere devam… Galatasaray’da sıra orta sahada

CİMBOM, yabancı transferinde gaza bir bastı pir bastı… Cicaldau, Van Aanholt ve Boey ile anlaşan Galatasaray, gözünü şimdi de orta saha transferine çevirdi. Gedson Fernandes transferinde Benfica'nın kararını bekleyen ancak alternatifler belirleyen sarı-kırmızılılar, Hernani'den sonra bir de tanıdık isme kanca attı. 2019-20 sezonunda kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Jean Michael Seri, yeniden gündeme geldi.

MENAJERİ TEMASA GEÇTİ

SERİ'NİN Fulham ile sözleşmesini fesh edip boşa çıkacağı öğrenilince Galatasaray bilgi almak için devreye girdi. Teknik patron Fatih Terim'e, Fildişili futbolcuyu isteyip istemediği soruldu. Seri'nin menajeri de oyuncusunun sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek adına garanti ücretinde feragat edebileceğini iletti. Kararı Fatih Terim verecek. Buna rağmen Florya'nın önceliğinin Gedson ve Hernani'de olduğu konuşuluyor.

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BERKAN’A FORMÜL ARANIYOR

ALANYA'NIN genç yıldızı Berkan Kutlu için Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Kulüpler, başkanlar bazında görüşürken sarı-kırmızılılar yeni bir teklif yaptı. 3 milyon Euro'nun yanında Alanya'ya genç futbolcu Bartuğ Elmaz önerildi. 18 yaşındaki orta saha futbolcusu U17 Milli Takımı forması da giyiyor. Alanya'nın kararı bekleniyor.

SON RUMEN MORUTAN

G.SARAY, tarihindeki 13. Rumen futbolcunun transferini Cicaldau ile gerçekleştirmişti. Bu sayı 14'e çıkabilir. Sarı-kırmızılılar, aranılan hücum oyuncusunu Romanya'da buldu: Olimpiu Morutan… FCSB (Eski adıyla Steaua Bükreş) formasını giyen 22 yaşındaki futbolcu, orta sahada da oynamasına rağmen kanatlarda da etkili olabiliyor. FCSB'nin bonservis olarak kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı ancak Galatasaray'ın pazarlıklar yaptığı öğrenildi. Hagi'nin bu oyuncu için de Fatih Terim ve ekibine olumlu bilgi verdiği gelen haberler arasında.