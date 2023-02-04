Sivasspor Beşiktaş maçı canlı yayın (Süper Lig 23. hafta)

Sivasspor-Beşiktaş maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz. Süper Lig'de heyecan Sivasspor-Beşiktaş maçı ile devam ediyor. 2022-23 sezonunun 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Sivasspor-Beşiktaş maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadı’nda yarın oynanacak Sivasspor-Beşiktaş maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig’de oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük’le deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 6 haftalık yenilmezlik serisini Sivas’ta da sürdürmenin peşinde.

Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 39 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor. Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 21 puanlı Sivasspor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14. sırada bulunuyor.

37 GÜN SONRA İLK MAÇ

Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı’nın zeminindeki sorunun giderilmesinin ardından 37 gün sonra evinde Beşiktaş’la karşılaşıyor. Karşılaşmanın oynanacağı saatte kentte kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığı da 0 derece olarak tahmin ediliyor.

29 Aralık’ta oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının ardından bakıma alınan Yeni 4 Eylül Stadı’nda 37 gün sonra ilk kez maç oynanıyor. Sahanın zemininde çimlerde görülen hastalık nedeni ile yaşanan bozulma sonrasında Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Karacabey maçını Kayseri’de, ligdeki Adana Demirspor maçını ise Malatya’da oynamıştı.

Sivasspor stat çalışanlarının sahadaki sorunu giderme adına yaptığı çalışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, Beşiktaş maçının 4 Eylül Stadı’nda oynanmasına karar verdi. Yapılan bakım çalışmalarının ardından zemindeki sıkıntıların giderildiği görüldü.