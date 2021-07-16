Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül transferini açıkladı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Güncellenme: 15:09, 16/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Son dakika… Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül transferini açıkladı

Fenerbahçe’ye veda eden 36 yaşındaki Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor’a transfer oldu… Perşembe akşamından bu yana Çaykur Rizespor ile görüşen Gökhan Gönül, Karadeniz temsilcisinin 1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.

Rize’ye giderek resmi sözleşmenin altına imza atan Gökhan Gönül, Karadeniz ekibinin, Erzurum’daki kampına katılacak. Deneyimli futbolcu, Rizespor’da 77 numaralı formayı giyecek.


Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli kulübün formasını 22 maçta sırtına geçirdi. Bin 826 dakika sahada kalan Gönül, bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Gönül’ün futbolculuk kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.

İlginizi ÇekebilirÇaykur Rizespor'da Gökhan Gönül açıklaması! Çaykur Rizespor'da Gökhan Gönül açıklaması!
Çaykur Rizespor Erzurum Fenerbahçe Futbol Perşembe Rize Rizespor son dakika Süper Lig transfer tweet Twitter