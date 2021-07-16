Son dakika… Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül transferini açıkladı

Fenerbahçe’ye veda eden 36 yaşındaki Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor’a transfer oldu… Perşembe akşamından bu yana Çaykur Rizespor ile görüşen Gökhan Gönül, Karadeniz temsilcisinin 1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.

Rize’ye giderek resmi sözleşmenin altına imza atan Gökhan Gönül, Karadeniz ekibinin, Erzurum’daki kampına katılacak. Deneyimli futbolcu, Rizespor’da 77 numaralı formayı giyecek.





Hoş Geldin Gökhan Gönül pic.twitter.com/p0JX40dkNP — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) July 16, 2021

Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli kulübün formasını 22 maçta sırtına geçirdi. Bin 826 dakika sahada kalan Gönül, bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Gönül’ün futbolculuk kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.