Sörloth’tan Trabzonspor taraftarına: Yeter artık!

Trabzonspor’da geçirdiği sadece 1 sezonda 49 maça çıkarak 33 gol atıp 11 asist yapan Alexander Sörloth, bordo-mavili taraftarların hayalini süslemeye devam ediyor.

Kiralık olarak geldiği Trabzonspor’da gösterdiği performansla Almanya Bundesliga ekibi Leipzig’e transfer olan Norveçli golcünün Instagram’daki son paylaşımına 3 milyonu geçen yorum yapıldı.

Bordo-mavili taraftarların “Trabzonspor’a geri dön” mesajlarının ardından Sörloth, Twitter hesabından açıklama yaparak, “Merhaba Trabzonspor taraftarları, sevginizi ve desteğinizi takdir ediyorum fakat lütfen beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli hale getiriyor. Yeter artık” ifadelerini kullandı.

20 milyon Euro’ya Leipzig’e transfer olan 25 yaşındaki Sörloth, geçen sezon Almanya’da istediği performansı sergileyemedi. Norveçli forvet çıktığı 37 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Hi Trabzonspor fans,

I appriciate your love and support but please stop calling and sending me messages. It makes my life very stressful. Enough is enough.

— Alexander Sørloth (@Asorloth) June 2, 2021