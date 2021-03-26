Süper Lig’de 31 haftada 28 teknik adam değişti! İstikrarsızlık…

Bu sezon 42 hafta üzerinden oynanacak Süper Lig'in 31 haftası geride kaldı. Söz konusu süreçte ise tam 28 teknik adam değişikliğine gidildi. Süper Lig, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'i geride bırakarak zirvede yer aldı. Adı geçen liglerde toplam 33 kez teknik direktör değişikliği oldu.

SADECE 5 TAKIMDA 12 ANTRENÖR

Ligde yer alan 21 ekip arasında en fazla değişikliği Kasımpaşa, Erzurumspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor yaptı. 3'er kez teknik direktör değiştiren 5 takımda bugüne kadar toplam 12 antrenör çalıştı.

Sezona Mehmet Altıparmak ile başlayan Kasımpaşa, 71 gün sonra Altıparmak ile yollarını ayırdı ve göreve İrfan Buz'u getirdi. Buz – Kasımpaşa birlikteliği ise 11 gün sürdü. İrfan Buz'un ardından Fuat Çapa teknik direktörlük koltuğuna oturdu ancak o da Paşa'ya çare olamadı. Geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan Çapa'nın ardından Kasımpaşa, Şenol Can'la anlaştığını duyurdu.

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BB Erzurumspor da yeni sezona ‘merhaba' dediği Mehmet Özdilek'le yollarını ayırmış, yerine Hüseyin Cimşir'e görev vermişti. Ancak Cimşir de kısa süre Erzurum temsilcisinden kaldıktan sonra takımdan ayrıldı ve Mesut Bakkal'la anlaşıldı. 86 gün sonra Bakkal'ın da Erzurumspor macerası sona erdi. BB Erzurumspor'un yeni hocası ise İsmail Kartal oldu.

Mert Nobre ile yola Gençlerbirliği'nde işler yolunda gitmeyince koltuk Mustafa Kaplan'a emanet edildi. 73 gün Ankara temsilcisinin başarısı için ter döken Kaplan'ın ardından Mehmet Altıparmak'la anlaşıldı. Fakat Altıparmak dönemi de uzun sürmedi ve son olarak takımın başına Özcan Bizati geldi.

Kayserispor'da ise geride kalan 31 haftada Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Dan Petrescu teknik direktör olarak çalıştı. Petrescu'dan sonra Kayseri'nin yeni hocası ise Hamza Hamzaoğlu oldu.

4 TAKIMDA 2’ŞER DEFA DEĞİŞİKLİK YAŞANDI

Rizespor, MKE Ankaragücü, Denizlispor, ve Konyaspor'da da sezon içerisinde 2'şer teknik adam değişikliği yaşandı.

Rizespor, 2020-2021 sezonunda şimdiye kadar Stjepan Tomas ve Marius Sumudica ile çalıştı. Bu isimlerin ardından en son Bülent Uygun göreve geldi.

Ankaragücü'nde ise Fuat Çapa ile Mustafa Dalci takımın başında bulundu. Mevcut durumda ise Başkent temsilcisinin teknik direktörü Hikmet Karaman.

Robert Prosinecki'yle sezona giriş yapan Denizlispor'da Hırvat çalıştırıcının ardından Yalçın Koşukavak görevi devraldı. Ancak kötü gidişat engellenemeyince onunla da yollar ayrıldı. Denizlispor'un şu anki teknik adamı Hakan Kutlu.

Konyaspor ise henüz sezon başlamadan Bülent Korkmaz ile yollarını ayırmıştı. Konya temsilcisinde İsmail Kartal dönemi de 147 gün sürdü. Kartal'dan sonra İlhan Palut, Konyaspor'un başına getirildi.

8 KULÜPTE DEĞİŞİKLİK SAYISI 1’DE KALDI

Başakşehir, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Antalyaspor ve Göztepe ise sezona girdikleri teknik direktörlerle yollarını ayırdı.

Yukarıdaki kulüplerde gidenler ve yerlerine gelenler şöyle:

Başakşehir: Okan Buruk – Aykut Kocaman

Fenerbahçe: Erol Bulut – Emre Belözoğlu

Fatih Karagümrük: Şenol Can – Francesco Farioli

Yeni Malatyaspor: Hamza Hamzaoğlu – İrfan Buz

Trabzonspor: Eddie Newton – Abdullah Avcı

Gaziantep FK: Marius Sumudica – Sa Pinto

Antalyaspor: Tamer Tuna – Ersun Yanal

Göztepe: İlhan Palut – Ünal Karaman

5 TAKIM İSTİKRARLI ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de sadece 5 takımda teknik direktör değişikliği yaşanmadı. Alanyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Hatayspor ve Sivasspor yollarına sezona girdikleri antrenörlerle devam ediyor.