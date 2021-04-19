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Süper Lig’de 36. hafta hakemleri açıklandı! Galatasaray-Trabzonspor maçı…

Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşmeme yarışı her hafta artarak devam ederken ligde 36. hafta maçları Salı günü başlayacak. Karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:27, 19/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Süper Lig’de 36. hafta hakemleri açıklandı! Galatasaray-Trabzonspor maçı…

Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş’ın Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Haftanın en zorlu maçında karşılaşacak Galatasaray ile Trabzonspor’un mücadelesinde ise Mete Kalkavan görev alacak.

20 NİSAN SALI

16.00 Kayserispor – Gençlerbirliği / Alper Ulusoy

16.00 Karagümrük – Göztepe / Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Sivasspor – Beşiktaş / Fırat Aydınus

19.00 Hatayspor – Antalyaspor / Bahattin Şimşek

21 NİSAN ÇARŞAMBA

16.00 Ankaragücü – Denizlispor / Abdulkadir Bitigen

16.00 Erzurumspor – Yeni Malatyaspor / Ali Palabıyık

19.00 Galatasaray – Trabzonspor / Mete Kalkavan

22 NİSAN PERŞEMBE

16.00 Alanyaspor – Gaziantep FK / Suat Arslanboğa

19.00 Kasımpaşa – Başakşehir / Yaşar Kemal Uğurlu

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Yayınlanma Tarihi:16:00,