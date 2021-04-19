Süper Lig’de 36. hafta hakemleri açıklandı! Galatasaray-Trabzonspor maçı…

Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş’ın Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Haftanın en zorlu maçında karşılaşacak Galatasaray ile Trabzonspor’un mücadelesinde ise Mete Kalkavan görev alacak.
16.00 Kayserispor – Gençlerbirliği / Alper Ulusoy
16.00 Karagümrük – Göztepe / Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Sivasspor – Beşiktaş / Fırat Aydınus
19.00 Hatayspor – Antalyaspor / Bahattin Şimşek
16.00 Ankaragücü – Denizlispor / Abdulkadir Bitigen
16.00 Erzurumspor – Yeni Malatyaspor / Ali Palabıyık
19.00 Galatasaray – Trabzonspor / Mete Kalkavan
16.00 Alanyaspor – Gaziantep FK / Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa – Başakşehir / Yaşar Kemal Uğurlu