Süper Lig’de haftanın maçı: Trabzonspor Beşiktaş muhtemel 11’ler…

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor, milli ara öncesi yaşadığı Rize yenilgisini unutturmaya çalışacak. İddiasız Beşiktaş, yeni hocası İsmael ile ilk kez görücüye çıkacak.

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Milli ara sonrası heyecanın yeniden başladığı Süper Lig'de haftanın en önemli maçı bugün oynanacak. Şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor, hiçbir iddası bulunmayan Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fırtına, lige verilen ara öncesi aldığı Rize yenilgisini unutturmaya çalışacak. Bordo-mavililerde sakat Ahmetcan ve Hugo ile cezalı Peres'in yokluğunda

savunma kurgusu yine değişecek. Stoperde Hüseyin-Denswil ikilisinin, sağ bekte ise Dorukhan'ın oynaması bekleniyor.

Prestij sınavı verecek konuk Kartal, yeni hocası Valerien İsmael ile ilk sınavına çıkacak. Fransız hocanın takımı, 3-4-3 dizilişi ile sahada olacak. Kartal'da Mert Günok dışında eksik yok.

DERBİYE ÖZEL PRİM

Karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükendi. Ev sahibi taraftarlar, Galatasaray'a ait olan desibel rekorunu kırıp Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye çalışacak. Trabzon yönetimi de takıma özel prim verme kararı aldı