Trabzonspor-Fenerbahçe derbi öncesi analizi

Türkiye’nin sonucunu merakla beklediği Trabzon-Fenerbahçe mücadelesini Comparisonator platformu Scouting Uzmanı Tarkan Batgün masaya yatırdı. İşte Batgün'ün değerlendirmeleri…

İki takım ofansif ve defansif olarak farklı kimlikte. Maç başına Trabzonspor, 1.28 gol atmış, 0.96 gol yemiş. Fenerbahçe ise 1.88 atarken kalesinde 1.08 gol görmüş. Tüm maçlara bakıldığında Trabzonspor 150 gol pozisyonu bulup 41 gol üretmiş (Yüzde 27 başarı), kalesinde ise 124 gol pozisyonu vererek 32 gol yemiş. Fenerbahçe ise 206 gol pozisyonu bulup 58 gol üretmiş (Yüzde 28 başarı), 127 gol pozisyonunu da kendi kalesinde vererek 32 gol yemiş. Aslında başarı oranları birbirlerine çok çok yakın ve beraberlik kokan bir maça işaret ediyor.

Ortalar ve kanat bekleri

Fenerbahçe’nin negatif bölgesi kendi ceza sahası; bu bölgeden 18 gol yemişler. F.Bahçe'nin hücumdaki en üstün özelliği hava hâkimiyeti. Sarı-lacivertliler, 9 golü kafayla ve genelde yandan gelen ortalarla skora yansıtmış.

Trabzon defansı da en çok kafa toplarında alarm veriyor. Bunun asıl nedeni ise kanat beklerindeki sıkıntı ve stoperlerin onların açıklarını kapatmaya çalışırken arkada verdikleri boşluklar. Bulut, rakibinin pas trafiğini keserse orta-gol stratejisi yine işe yarayabilir. Avcı da kanatlarındaki tandem bloklarını presle daraltıp, hızlı hücum yapmaya yönelirse ibreyi takımına çevirebilir.

Birebirde Kanarya

Birebirlerin defansif yönünde durum eşit. Ofansif alanda ve yüksek toplarda Fenerbahçe önde. Ayrıca baskıyla birebirde de Fenerbahçe'nin rakibi döndürmemeyi amaçlayan taktiksel anlayışı rakamlara da yansımış. F.Bahçe'nin maç başı baskıyla birebir ortalaması 43.64 iken, Trabzon'un ortalaması 38.92'de kalmış.

Fener defansı diri

Rakip sahada top kazanım ve total top kazanım parametrelerinde Fenerbahçe daha kazançlı. Her iki tarafında top kayıpları eşit şekilde duruyor. Genel defans parametrelerinde Fenerbahçe daha diri gözüküyor.

Trabzon yaratıcı

Oyun kurmadaki yaratıcı parametreler, yani akıllı paslar ve ara paslardan türeyen ince işçilikler Trabzonspor'dan yana. Rakip üçüncü bölgeye özellikle uzun paslarla topu taşıyan bir Fenerbahçe görülüyor. Fırtına, bu konuda zayıf.