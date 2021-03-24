CANLI | Türkiye 0-0 Hollanda | Dünya Kupası Elemeleri 1. maç

A Milli Futbol Takımımız, 2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası için G Grubu’nda elemelere Hollanda maçıyla başladı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor.

KADROLAR

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Yusuf, Burak

Hollanda: Cillessen, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Jong, De Roon, Wijnaldum, Berghuis, Malen, Memphis Depay

13. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı ile Hollanda ilk kez 4 Mayıs 1958 tarihinde oynanan özel maçta karşılaştı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. İki ülke 8'i resmi, 4'ü de özel olmak üzere toplam 12 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Milliler 3 kez rakibini yenerken, Hollanda ise 5 defa kazandı. 4 maç ise berabere sona erdi. Türkiye'nin 9 golüne, Hollanda 13 golle cevap verdi.

İki ülke son olarak 6 Eylül 2015'te 2016 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında karşılaştı. Konya'da oynanan müsabakayı Türkiye 3-0'lık skorla kazanarak, rakibi karşısında 18 yıl sonra galip gelmişti.

Türkiye ile Hollanda arasındaki 8 resmi karşılaşmanın 6'sı FIFA Dünya Kupası, 2'si de UEFA Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında oynandı.

MİLLİLER, 587. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte tarihindeki 587. maçına çıktı. Milliler, 313'ü resmi, 273'ü özel olmak üzere olmak üzere oynadığı müsabakalarda 222 kez sahadan galip ayrılırken, 224 kez de mağlup oldu. 140 maçta da berabere kaldı. Milli Takım toplam 775 gol atarken, kalesinde 837 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 71. MAÇ

Milli Takım'da ikinci dönemi geçiren Teknik Direktör Şenol Güneş, Hollanda karşılaşmasıyla birlikte millilerin başında 71. mücadelesine çıktı. Şenol Güneş yönetimindeki milliler, 50'si resmi, 20'si özel olmak üzere 70 maç yaptı. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. 106 gol atarken, kalesinde 66 gol gördü.

2021’DEKİ İLK SINAV

Milliler, 2021 yılındaki ilk maçına Hollanda karşısında çıkacak. Ay-yıldızlılar son karşılaşmasını 18 Kasım 2020’de deplasmanda Macaristan ile oynamış ve 2-0 kaybetmişti.