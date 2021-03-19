UEFA Avrupa Ligi maçında ırkçı saldırı… ‘Çok kızgınım’

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Glasgow Rangers, sahasında Slavia Prag ile karşılaştı. Deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibine Ibrox Stadyumu’nda 2-0 yenilen Glasgow Rangers, Avrupa’ya veda etti. Maç içinde Glen Kamara’ya yapılan ırkçı saldırı, maçın sonucunun önüne geçti.

Karşılaşma esnasında bir anda birbirine giren Glen Kamara ile Ondrej Kudela arasında yaşananları, maç sonrası Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard açıklık getirdi. Oyuncusuna ırkçı saldırı yapıldığını söyleyen Gerrard “Kamara bana Kudela tarafından ırkçı saldırıya maruz kaldığını söyledi. Kamara’yı tanıyorum ve söylediklerine yüzde yüz güveniyorum. Etrafındaki diğer futbolcular da bu sözleri duydu. Çok kızgınım…” dedi.

Avrupa’da son dönemde artan ırkçılık konusunda artık bir şeyler yapılması gerektiğinin de altını çizen Gerrard “Şu anda futbol hakkında konulmak istemiyorum. Umarım UEFA bu konuyu halının altına süpürmez. Kamara sahayı terk etmek isteseydi onun sonuna kadar arkasında olurdum. Ancak futbolcular sahada kalmayı tercih ettiler. Bu onların kararıydı” ifadelerini kullandı.

Slavia Başkanı Jaroslav Tvrdik ise Kamara’ya ırkçı saldırı yapıldığını yalanlarken, “Yaşananların UEFA tarafından detaylı bir şekilde araştırılmasını istiyoruz” yorumunda bulundu.

PSG-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA TAKIMLAR SAHAYI TERK ETMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi'nde 8 Aralık 2020'de oynanan PSG-Başakşehir maçında Pierre Webo’ya 4. hakem tarafından ırkçı saldırıda bulunulmuştu.

Teknik direktör Okan Buruk'un yardımcısı Webo maçın 4. Hakemi, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Sebastian Costantin Coltescu'nun uyarısıyla 14. dakikada kırmızı kart gördü. Webo, 4.hakemin orta hakeme kendisini işaret ederken ırkçı ifade kullandığını belirtti. Demba Ba da sinirli şekilde 4. hakeme itirazda bulundu ve ırkçılık yaptığını söyledi.

Sahada kenarında yaklaşık 10 dakika boyunca süren görüşmelerin ardından Başakşehir soyunma odasına gitti. Başakşehir'in sahadan çekilmesinden sonra PSG ve hakem ekibi de soyunma odasına geçti. Bu durumun ardından yaklaşık 2 saat sonra maçla ilgili karar verilerek, mücadelenin ertelendiği duyuruldu.

Saha kenarındaki tartışmalarda Demba Ba'nın 4. hakeme, “Ben, beyaz birini işaret ederken ‘Şu beyaz' demem, ‘Şu adam' derim. Sen neden ‘Şu siyah' dedin?” dediği duyuldu.

PSG'nin yıldızları Neymar ve Mbappe başta olmak üzere Fransız devi de ırkçılığa karşı tepki göstererek aynı hakemlerle maça devam etmek istemediklerini iletti.