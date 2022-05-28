Uğurcan Çakır: Milli Takım’ı en üst seviyelerde görmek istiyoruz

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar öncesi Uğurcan Çakır ve Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde oynayacağı maçlar öncesi sürdürdüğü hazırlık kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğun nasıl hissettirdiğinin sorulması üzerine Uğurcan, “Şampiyonluk çok özel ama buraya gelince Milli Takım’a odaklanıyorsun. Burası çok özel ve güzel bir yer. Burada olmak iyi hissettiriyor. Sezon bitti, şampiyon olduk, onun yeri ayrıydı ama burası Milli Takım. Milli Takım için elimizden geleni yapacağız” dedi.

‘2-2’Yİ YAKALASAK FARKLI OLURDU’

A Milli Takım’ın üçlü savunma ile oynamasına nasıl baktığını söyleyen Uğurcan, “Portekiz maçında fena oynamadık, maç ayağımıza da geldi. Burak abi penaltı kaçırdı ama canı sağ olsun ülke için çok önemli şeyler yaptı. 2-2’yi yakalasak farklı şeyler konuşuyor olabilir. Milli Takım’ı en üst seviyelerde görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

FERDİ KADIOĞLU VE TIAGO ÇUKUR

A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen genç oyuncular Ferdi Kadıoğlu ve Tiago Çukur hakkında konuşan başarılı kaleci, “Çok yetenekliler, hayırlı olsun. Milli Takım formasını giymek herkese nasip olmuyor. Onlar da şanslı, elimizden geldiğince yardım etmeye çalışacağız. İnşallah onlar da bu görevi güzel kullanırlar” diyerek sözlerini noktaladı.

FERDİ KADIOĞLU: BURADA OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM

Ferdi Kadıoğlu ise yaptığı açıklamada, “Burada olduğum için gurur duyuyorum. Oyuncu arkadaşlarımla, teknik ekiple, herkesle tanıştım dün. Bana çok sıcak karşılama yaptılar. Fenerbahçe’de birçok mevkiide oynadım. Benim için de yeni bir şeydi. Bence başarılı da oldum. Milli Takım’da da bu özelliğimden faydalanmak isteyebilirler, aynı şekilde Milli Takım’da da bunu başarmak istiyorum” dedi.

Milli takım adına önemli maçların olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, “Sanırım ilk kez arka arkaya 4 maç var. Bizim için önemli maçlar. Bana göre de çok önemliler. Hedefimiz hepsini kazanmak. Bütün maçları kazanıp B Ligi’ne yükselmek istiyoruz Yorucu bir sezon geçirdik ama 4 önemli maçımız var, bu maçlardan en iyi şekilde galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Avrupa’nın en iyi futbolcuları Milli Takım’dalar şu an. Bize düşen sahada en iyisini verebilmek” ifadelerini kullandı.

‘ALTINTOP’UN ÇOK ETKİSİ OLDU’

Milli takımı seçme nedenlerinden de bahseden Kadıoğlu, “Tabii ki kolay bir seçim değildi. En iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop’un çok etkisi oldu. Artık kararımı verdim. Bundan sonra en iyisi sahada gururla mücadele etmek olacaktır” diyerek sözlerini noktaladı.