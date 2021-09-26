Vitor Pereira: Fantastik bir oyuncu grubum var

Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Hatayspor’u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Çok fazla pozisyon bulduklarını ancak daha çok gol atamamalarının üzücü olduğunu belirten Pereira şunları söyledi;

‘GERÇEKTEN ÇOK GURURLUYUM’

“Rakibimizi iyi analiz ettik. Oyuncularım fantastik bir performans sergiledi. Stratejik anlamda çok güçlüydük. Daha çok gol atamamamız üzücü. Çok pozisyonumuz vardı. Oyun içinde performansımız düştü. 3-4-5 atabileceğimiz bir maçtı. Gerçekten çok pozisyon ürettik. Defansif anlamda istikrarlıydık. Fantastik bir oyuncu grubum var. Böyle bir kadroya sahip olduğum için gerçekten çok gururluyum. Bugün sadece daha fazla gol atamamamız üzücü.”

FERDİ KADIOĞLU: SAĞ TARAFTA OYNAMAK DAHA KOLAY

Fenerbahçe’nin Hatayspor deplasmanında başarılı bir oyun ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Oyun içinde birçok bölgede oynaması hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu “Hocam ben sağ tarafta görevlendirdi ama benim için sol kanat veya sağ kanatta oynamak problem değil. Hocamın görev verdiği her pozisyonda oynarım” dedi.

Ferdi Kadıoğlu ayrıca “Sağ tarafta oynamak bir nebze daha kolay, sağ ayaklı olduğum için forvet oyunculara, defansın arkasına atmış olduğum paslar vardı. Dolayısıyla performansımdan mutluyum. Hocamız bizden disiplin istiyor, her zaman kompakt hareket etmemizi istiyor” ifadelerini kullandı.