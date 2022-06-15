Yeni oyun kurucu Saiss

Valerien Ismael’in sisteminde yeni transfer Romain Saiss başrolü oynayacak.

Doğan GÜNDOĞDU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş, Romain Saiss ile teknik patron Valerien Ismael'in önemli bir talebini yerine getirecek.

Siyah-beyazlılara yerleştirmek istediği sistemde oyunun savunmadan kurulmasını isteyen Ismael, Saiss'in transferine büyük önem veriyordu. Oyun kurucu bir savunmacı arayan Fransız çalıştırıcıya, 32 yaşındaki Faslının boşa çıkması ilaç oldu. Saiss, geçen sezon Premier Lig'de en fazla ileri pas yapan stoper olmuştu. Faslı, aynı zamanda en çok uzaklaştırma yapan altıncı, en çok hava topu uzaklaştırması yapan sekizinci savunma oyuncusuydu.

Wolverhampton'la sözleşmesi biten Romain Saiss, Beşiktaş ile iki artı bir yıllığına anlaştı. Oyuncuya, 1.7 milyon Euro garanti ücret verilecek. 500 bin Euro da performans ‘Bonus'u olacak. Başarılı futbolcu dün İstanbul'a gelirken bugün Vodafone Park'ı gezip yöneticilerle buluşacak.